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FC Tulsa

FC Tulsa. Professional Soccer, For Tulsa.

ABOUT FC TULSA

FC Tulsa is Oklahoma’s premier professional soccer club that plays in the USL Championship.
The club was founded in 2015 as Tulsa Roughnecks FC and relaunched as FC Tulsa in 2019.
2025 Western Conference Champions.
Professional Soccer, For Tulsa.
Email: info@fctulsa.com
Phone: 918-727-2231
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